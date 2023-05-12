Politico: Евросоюз поддержал ужесточение энергетических антироссийских санкций

Страны Европейского союза поддерживают ужесточение антироссийских энергетических санкций. Об актуальной позиции членов блока стало известно авторам американского издания Politico.
По данным журналистов, новые ограничения могут пополнить состав очередного пакета рестрикций. Речь идет о запрете заходить в порты ЕС судам, которые неофициально транспортируют нефть из РФ.
«В настоящее время нет серьезного противодействия усилению соблюдения действующих энергетических эмбарго — даже со стороны стран, которые, как считается, получают выгоду от незадекларированного импорта российской нефти», — добавили в Politico.
Между тем Еврокомиссия передала странам блока 11-й пакет санкций. Об этом стало известно 8 мая.