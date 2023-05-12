Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин направил Шойгу письмо по ситуации в Бахмуте

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к министру обороны России Сергею Шойгу с открытым письмом. Он кратко описал ситуацию в Бахмуте (Артемовске) и предложил главе ведомства прибыть в город.
В своем письме Пригожин подчеркивает, что в настоящее время подразделения ЧВК «Вагнер» контролируют более 95% территории Бахмута. При этом «музыканты» продолжают наступать на позиции украинских войск для полного освобождения города. Основатель «оркестра» обратил особое внимание министра на ситуацию на флангах ЧВК «Вагнер», где находятся подразделения Вооруженных сил России. По его словам, противник предпринял ряд успешных контратак на эти позиции.
«Учитывая сложную оперативную ситуацию, а также ваш многолетний опыт ведения боевых действий, прошу вас прибыть на территорию населенного пункта Бахмут, находящуюся под контролем военизированных подразделений РФ, и самостоятельно оценить сложившуюся обстановку», — говорится в тексте письма.
Евгений Пригожин ранее заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» двигаются вперед на Бахмутском направлении «как лошадь с шорами».