Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин направил Шойгу письмо по ситуации в Бахмуте

В своем письме Пригожин подчеркивает, что в настоящее время подразделения ЧВК «Вагнер» контролируют более 95% территории Бахмута. При этом «музыканты» продолжают наступать на позиции украинских войск для полного освобождения города. Основатель «оркестра» обратил особое внимание министра на ситуацию на флангах ЧВК «Вагнер», где находятся подразделения Вооруженных сил России. По его словам, противник предпринял ряд успешных контратак на эти позиции.