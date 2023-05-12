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Актер Олег Севастьянов скончался на 75-м году жизни

Общество
Актер Олег Севастьянов скончался на 75-м году жизни

Актер театра и кино Олег Севастьянов скончался 10 мая в возрасте 74 лет. О смерти артиста сообщили в социальных сетях его родственники.

Причина смерти актера, который снимался в фильмах «12 стульев» и «Бронзовая птица», пока остается неизвестной. Прощание с Севастьяновым пройдет 13 мая в Александровском лютеранском соборе в Нарве.

«С прискорбием сообщаем, что 10 мая 2023 года ушел из жизни Олег Севастьянов, актер по профессии, пастор и поэт по призванию», — сообщили его родственники.

Севастьянов заканчивал студию МХАТ. В 1990 году он ушел из профессии и стал лютеранским пастором. Служил в приходах в Москве и Нарве.

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