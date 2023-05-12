Украинцы разместили на сайте Зеленского петицию с требованием вернуть празднование Дня Победы

Петиция с требованием вернуть празднование Дня Победы и отменить установленный вместо него День Европы на Украине появилась на официальном сайте президента страны Владимира Зеленского.
Автор петиции заявил, что в Великой Отечественной войне участвовали предки украинцев, а страна на тот момент входила в состав СССР. В связи с этим многие люди подписали петицию и согласились с тем, что отменять 9 Мая нет никакого смысла.
«Прошу президента Украины Владимира Зеленского вернуть праздник 9 мая (День Победы) и отменить День Европы», — говорится в тексте обращения.
Петицию зарегистрировали 11 мая, а к утру 12 мая ее уже поддержали 73 человека. Чтобы глава государства рассмотрел документ, количество набранных голосов должно составить 25 тысяч и более, пишет ТАСС.