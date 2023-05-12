В Госдуму внесли законопроект о зачислении участников СВО в вузы без экзаменов

Законопроект о зачислении участников специальной военной операции в вузы без экзаменов на рассмотрение в нижнюю палату парламента внесла глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина.
Согласно тексту документа, участникам спецоперации будет даваться право внеконкурсного зачисления в высшие учебные заведения. Законопроект предлагает внести поправки к действующему в России закону об образовании.
Зачислять в вузы участников СВО будут по результатам собеседования. Такую возможность им могут предоставить в течение трех лет после увольнения со службы или демобилизации. Авторы документы подчеркивают, что его реализация не потребует дополнительных бюджетных расходов.