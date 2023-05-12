Центробанк представил двухлетний план восстановления экономики России

Банк России представил доклад о денежно-кредитной политике, в котором изложил сценарий восстановления национальной экономики. Регулятор указал на ряд макроэкономических факторов, которые могут быть существенными для государства, передает «Коммерсантъ».
Эксперты ЦБ говорят о том, что основой роста экономики была загрузка промышленностей в прошлом году. Теперь на место основного стимула встал спрос, позже рост будет стимулироваться сделанными за два года инвестициями.
Регулятор исходит из предположения, что с большой вероятностью динамика ВВП стабилизируется на невысоком поквартальном приросте до 2025 года. Это означает, что рост будет приблизительно составлять 2%.