Политолог Корнилов увидел в отказе Зеленскому риск для Евровидения оказаться на «Миротворце»

Президент Украины Владимир Зеленский намеревался выступить в финале Евровидения с видеообращением, однако Европейский вещательный союз отклонил его просьбу. Ситуацию прокомментировал политолог Владимир Корнилов.
Эксперт напомнил, что украинская сторона якобы и проводит конкурс. В связи с чем Киев может распорядиться включить Евровидение в базу «Миротворца», иронично отметил он в своем Telegram-канале.
Ранее о попытке Владимира Зеленского устроить очередную акцию самопиара высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, украинский лидер составил бы достойную конкуренцию участникам конкурса.