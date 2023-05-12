Ростех убежден в способности БМП-3 уничтожать американские Bradley с нескольких километров

Боевая машина пехоты БМП-3, стоящая на вооружении российской армии, может поразить БМП Bradley (США) на расстоянии нескольких километров. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Курганмашзавода (часть холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех»).
Как сообщили в пресс-службе, американский Bradley и Marder, произведенный в Германии, причисляется к сложным оппонентам благодаря их высокому уровню защиты. Тем не менее российская БМП-3 оснащена управляемым ракетным вооружением, которое может поражать машины западного образца, подчеркнули в Ростехе.
В начале месяца госкорпорация отчиталась, что в первом квартале 2023 года Курганмашзавод снабдил Минобороны таким же числом БМП-3, сколько было поставлено в 2019 году. Помимо этого, на волгоградской площадке Ростеха, специализирующейся на капремонте десантной техники БМД-2 и БТР-Д, также двукратно выросли объемы производства.