Ростех убежден в способности БМП-3 уничтожать американские Bradley с нескольких километров

В начале месяца госкорпорация отчиталась, что в первом квартале 2023 года Курганмашзавод снабдил Минобороны таким же числом БМП-3, сколько было поставлено в 2019 году. Помимо этого, на волгоградской площадке Ростеха, специализирующейся на капремонте десантной техники БМД-2 и БТР-Д, также двукратно выросли объемы производства.