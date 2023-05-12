С Новым Годом!

Постпред Крыма Мурадов предупредил Киев о финале украинской государственности

Политика
Постпред Крыма Мурадов предупредил Киев о финале украинской государственности

Ожидаемое контрнаступление Вооруженных сил Украины повлечет за собой крах ее государственности. Такое мнение высказал постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов.

Он выразил уверенность, что украинское контрнаступление приведет к завершению воссоединения русского народа. По словам Мурадова, данный процесс исторически неизбежен, передает РИА Новости.

«Так называемый "контрнаступ" станет финалом украинской государственности и завершением исторически неизбежного воссоединения русского народа», — заявил постпред.

Мурадов добавил, что Запад ведет войну на истребление всех людей, «проживающих в Малороссии и на исторических землях Новороссии». Однако итогом этого станет возвращение народа к его цивилизационному очагу, резюмировал постпред.

#армия украины #всу #контрнаступление #контрнаступление всу #Украина #мурадов