Ожидаемое контрнаступление Вооруженных сил Украины повлечет за собой крах ее государственности. Такое мнение высказал постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов.
Он выразил уверенность, что украинское контрнаступление приведет к завершению воссоединения русского народа. По словам Мурадова, данный процесс исторически неизбежен, передает РИА Новости.
«Так называемый "контрнаступ" станет финалом украинской государственности и завершением исторически неизбежного воссоединения русского народа», — заявил постпред.
Мурадов добавил, что Запад ведет войну на истребление всех людей, «проживающих в Малороссии и на исторических землях Новороссии». Однако итогом этого станет возвращение народа к его цивилизационному очагу, резюмировал постпред.