Работники ЗАЭС начали получать угрозы от киевских властей

Рогов подчеркнул, что украинские власти хотят сорвать восстановительные работы на Запорожской АЭС. Парализовать все процессы на данном объекте является одной из важнейших задач Киева. Однако, несмотря на все угрозы персоналу ЗАЭС, станция продолжает работать, резюмировал собеседник СМИ.

