Работники ЗАЭС начали получать угрозы от киевских властей

Сотрудники Запорожской атомной электростанции получают сообщения с угрозами от властей Украины. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
В сообщениях работникам ЗАЭС угрожают расправой и убийствами. Помимо этого, их персональные данные публикуются в социальных сетях. По словам Рогова, таким образом Киев пытается запугать персонал электростанции, передает РИА Новости.
«Это делается как публично, так и лично присылают сообщения через различные мессенджеры», — добавил он.
Рогов подчеркнул, что украинские власти хотят сорвать восстановительные работы на Запорожской АЭС. Парализовать все процессы на данном объекте является одной из важнейших задач Киева. Однако, несмотря на все угрозы персоналу ЗАЭС, станция продолжает работать, резюмировал собеседник СМИ.