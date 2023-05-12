РИА Новости: расследования конгресса ударили по репутации Байдена как кандидта в президенты

Расследование американского конгресса может серьезно снизить шансы президента Соединенных Штатов Джо Байдена на выборах главы государства в 2024 году. Об этом говорится в материале РИА Новости.
Как известно, расследование установило, что семья Байдена получила свыше 10 миллионов долларов из зарубежных источников. Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктория Журавлева уверена, что это сильно ударило по репутации политика как кандидата. По ее мнению, Байден рискует стать «близким по скандальности» к экс-президенту США Дональду Трампу.
«Будет создаваться именно такая негативная среда, которая приведет к тому, что в последний год своего первого срока он будет тем же, чем занимался Трамп — то есть бороться с нападками вместо того, чтобы сделать что-то (на своем посту)», — считает она.
Такая картина негативным образом отразится на рейтингах Байдена. Однако Журавлева исключила вариант с импичментом президенту. Более того, если в 2024 году на выборах возникнет ситуация «либо Байден, либо Трамп», демократы по-прежнему не станут голосовать за последнего.