РИА Новости: расследования конгресса ударили по репутации Байдена как кандидта в президенты

Как известно, расследование установило, что семья Байдена получила свыше 10 миллионов долларов из зарубежных источников. Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктория Журавлева уверена, что это сильно ударило по репутации политика как кандидата. По ее мнению, Байден рискует стать «близким по скандальности» к экс-президенту США Дональду Трампу.

