Вице-мэра Владивостока Ляйфера оставили в СИЗО по делу о мошенничестве с землей

Вице-мэр Владивостока Алексей Ляйфер и бывший вице-мэр Наталья Соколова останутся под стражей из-за махинаций с земельными участками. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Приморья.
Соколову и Ляйфера оставили в СИЗО еще на два месяца: первая пробудет под стражей до 10 июля, второй – до 14 июля 2023 года. Вице-мэра столицы Приморского края арестовали в середине января по делу о взяточничестве и подстрекательстве к превышению должностных полномочий. Соколову, которая проходит по двум схожим статьям, заключили под стражу в декабре прошлого года.
По версии следствия, в 2018 году Ляйфер получил крупную взятку от резидента неназванной компании. Чиновник пообещал подельнику помощь в заключении договора об аренде участка земли. Уточняется, что вице-мэр Владивостока получил взятку в размере свыше 300 тыс. рублей, а также был вовлечен в схемы по махинациям с землей в 2021-2022 годах.