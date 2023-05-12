Вице-мэра Владивостока Ляйфера оставили в СИЗО по делу о мошенничестве с землей

Соколову и Ляйфера оставили в СИЗО еще на два месяца: первая пробудет под стражей до 10 июля, второй – до 14 июля 2023 года. Вице-мэра столицы Приморского края арестовали в середине января по делу о взяточничестве и подстрекательстве к превышению должностных полномочий. Соколову, которая проходит по двум схожим статьям, заключили под стражу в декабре прошлого года.