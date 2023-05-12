Блинкен пообещал передать ВСУ недостающее для наступления оружие после упреков Зеленского

Украинская сторона в очередной раз упрекнула американских союзников в отсутствии поставок вооружения. За всю власть США оправдался госсекретарь Энтони Блинкен.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что провести контрнаступление можно только при помощи бронетехники. Иначе не избежать большого количества жертв в украинской армии. По словам лидера, «все уже готово», не достает только «некоторых вещей».
«Мы буквально каждый день работаем с украинцами и этой коалицией стран, чтобы обеспечить поддержку. Если возникнут проблемы, если будет нехватка, и нам об этом скажут, мы приложим все усилия для того, чтобы ее восполнить», – заверил глава американской дипломатии.
Блинкен на данный момент ведет взаимодействие с 50 странами. По его словам, в зависимости от характера борьбы Украине будет предоставлено все необходимое, передает PBS.