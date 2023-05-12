Скандальный американский конгрессмен Сантос признался в краже вещей из бразильского магазина

В среду Сантоса арестовали по обвинению в мошенничестве, незаконном отмывании денег и даче ложных показаний. В ходе судебного разбирательства в Нью-Йорке конгрессмен заявил о своей невиновности по всем предъявленным 13 пунктам обвинения. Подозреваемый был освобожден под залог в полмиллиона долларов. В случае обвинительного приговора Сантосу может грозить до 20 лет тюремного заключения.