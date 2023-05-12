Скандальный американский конгрессмен Сантос признался в краже вещей из бразильского магазина

Скандальный американский конгрессмен-республиканец Джордж Сантос, обвиняемый в США в мошенничестве и отмывании денег, на днях признал свою вину в краже одежды из магазина в Бразилии. Об этом сообщает издание The Washington Post.
Дело о краже в Бразилии расследуется уже 15 лет. По информации бразильских властей, 19-летний юноша выписал два фальшивых чека для покупки одежды и обуви в пригороде Рио-де-Жанейро. После обращения в полицию обманутого владельца небольшого магазина, будущему конгрессмену было предъявлено обвинение в хищении.
В четверг Сантос появился на судебном заседании в Бразилии с помощью видеосвязи. Признав вину, обвиняемый согласился выплатить компенсацию и штрафы в случае прекращения уголовного дела против него. Суд предоставил политику 30 дней на выплату 2000 долларов штрафа и 2800 долларов компенсации потерпевшему. После полной выплаты денежных сумм дело будет закрыто.
В среду Сантоса арестовали по обвинению в мошенничестве, незаконном отмывании денег и даче ложных показаний. В ходе судебного разбирательства в Нью-Йорке конгрессмен заявил о своей невиновности по всем предъявленным 13 пунктам обвинения. Подозреваемый был освобожден под залог в полмиллиона долларов. В случае обвинительного приговора Сантосу может грозить до 20 лет тюремного заключения.