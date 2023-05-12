Бойцы ЧВК «Вагнер» спасли из подвала в Бахмуте семью с младенцем

Штурмовики ЧВК «Вагнер» эвакуировали новорожденного малыша и его мать из подвала во время апрельских боев за Бахмут (Артемовск). Об этом рассказал отец ребенка Евгений Глущенко, с которым поговорил корреспондент РИА Новости.