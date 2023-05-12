Бойцы ЧВК «Вагнер» спасли из подвала в Бахмуте семью с младенцем

Штурмовики ЧВК «Вагнер» эвакуировали новорожденного малыша и его мать из подвала во время апрельских боев за Бахмут (Артемовск). Об этом рассказал отец ребенка Евгений Глущенко, с которым поговорил корреспондент РИА Новости.
Мальчика, рожденного в донбасском городе 9 апреля в 22:00, решили назвать Марком. По словам отца семейства, «вагнеровцы» спасли из зоны боев и мать малыша – ослабшую женщину пришлось нести на руках.
«Большое им спасибо (бойцам ЧВК "Вагнер")! Я даже не знаю, как им благодарность выразить! Тот парень, который нес моего малыша, нес аккуратно... Жена упала (при выходе из Артемовска), потому что гемоглобин слабый, ее тоже несли на руках», — вспомнил отец.
Бахмут освобождают исключительно штурмовые отряды ЧВК «Вагнер», заявлял ранее основатель компании Евгений Пригожин. По словам бизнесмена, в городе «музыканты» успешно «перемалывают» украинские формирования.