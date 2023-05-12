Американские геологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 в Калифорнии

Подземные толчки магнитудой 5,4 сотрясли побережье американского штата Калифорния в четырех километрах к юго-западу от населенного пункта Ист-Шор. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Очаг сейсмической активности располагался на глубине 1,5 километра. Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали. Местные жители с жалобами на колебания земной поверхности не обращались.
Ранее мощное землетрясение произошло в японской префектуре Исикава. В результате были уничтожены более 500 жилых домов, большинство из которых принадлежат пожилым людям. Магнитуда подземных толчков составила 6,5.