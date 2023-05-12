CNN: США могут ослабить санкции против России для обмена заключенных

Власти Соединенных Штатов допустили возможность ослабления санкций против России для обмена заключенных. Информацию об этом передает телеканал CNN.
Как сообщил источник в американской администрации, США хотят освободить своих граждан, находящихся в заключении в России. Речь идет о Поле Уилане, а также о сотруднике издания The Wall Street Journal Эване Гершковиче.
«Должностные лица США также опрашивают своих союзников, у которых нет под стражей россиян, чтобы понять, какие предложения могут побудить Москву освободить американских граждан, содержащихся в местах заключения», — пишет CNN.
Телеканал отметил, что сейчас в тюрьмах США «нет высокопоставленных российских шпионов». Это вынудило Вашингтон обратиться к другим стран, в которых они могут быть. Среди них оказались Бразилия, Германия и Норвегия.