Трамп обжаловал решение суда по делу о домогательстве

Экс-президент США Дональд Трамп обжаловал решение суда, который ранее обязал его выплатить 5 миллионов долларов по иску писательницы Элизабет Кэролл. Соответствующий документ появился в электронной базе.
Ранее суд присяжных признал политика виновным в домогательстве и клевете по отношению к Кэролл. При этом обвинения писательницы в изнасиловании были отвергнуты. Согласно приговору, Трамп должен выплатить пострадавшей 2 миллиона долларов за домогательства и 3 миллиона долларов за клевету.
Элизабет Кэролл не оставляет попыток привлечь Трампа к ответственности с 2019 года. По ее словам, политик якобы изнасиловал ее в примерочной магазина в 1996 году. Сам экс-президент утверждает, что никогда не встречался с писательницей.