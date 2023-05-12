Times: вещатели Евровидения отказали Зеленскому в выступлении в финале конкурса

Президент Украины Владимир Зеленский не выступит с речью в финале Евровидения. Такое решение приняли корпорация BBC и ряд других международных вещателей, сообщает The Times со ссылкой на Европейский вещательный союз (ЕВС).
В EBC напомнили, что Евровидение прежде всего носит развлекательный характер и придерживается позиции аполитичности. В связи с этим конкурс не может использоваться для политических или тому подобных заявлений.
Журналисты напомнили, что Зеленский не первый раз получает отказ на просьбу выступить во время культурных или спортивных мероприятий. Так, президент Украины два года подряд не мог обратиться к зрителям на кинопремии «Оскар», а в декабре прошлого года ему не разрешили выступить на финальном матче чемпионата мира в Катаре.