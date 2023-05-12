Times: вещатели Евровидения отказали Зеленскому в выступлении в финале конкурса

Журналисты напомнили, что Зеленский не первый раз получает отказ на просьбу выступить во время культурных или спортивных мероприятий. Так, президент Украины два года подряд не мог обратиться к зрителям на кинопремии «Оскар», а в декабре прошлого года ему не разрешили выступить на финальном матче чемпионата мира в Катаре.