Украинские вооруженные силы попытались провести наступление на Майорск в Донецкой Народной Республике. Однако донбасские подразделения смогли отбить атаку противника, информацию об этом передает Telegram-канал WarGonzo.
Известно, что за последние сутки украинские военные смогли занять два опорных пункта. Бойцы 1-го армейского корпуса оперативно среагировали на действия ВСУ. Они весь день сражались с врагом.
«В итоге, бойцам 1-го армейского корпуса удалось вернуть инициативу, ВСУ вынуждены были отступить на свои старые рубежи, забрав с собой значительное количество убитых и раненых», — говорится в сообщении.
Несмотря на успешное отражение попытки ВСУ захватить Майорск, бойцы Донбасса «иллюзий не питают». Они готовятся встретить новые накаты украинских войск.