«Мы долго ждали, но он так и не заработал». Баранец объяснил, почему РФ денонсирует ДОВСЕ

Затем, в 2007 году Россия приостановила свое участие в ДОВСЕ, заявив, что не будет выполнять условия договора до тех пор, пока страны-члены западного военного блока НАТО его не ратифицируют и не начнут добросовестно выполнять прописанные в документе положения. Но этого так и не произошло.