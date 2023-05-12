«Мы долго ждали, но он так и не заработал». Баранец объяснил, почему РФ денонсирует ДОВСЕ

Решение Москвы денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе [ДОВСЕ] является абсолютно правильным, так как данное соглашение никогда полноценно не работало, потому что никто из стран-подписантов его не выполнял.
Об этом в комментарии РИА Новости заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
Ранее глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил о том, что его комитет единогласно поддержал внесенный на рассмотрение Госдумы проект о денонсации ДОВСЕ.
Кроме того, стало известно, что президент РФ Владимир Путин назначил замминистра иностранных дел Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении данного проекта в парламенте.
По мнению Виктора Баранца, Москва совершенно правильно подняла вопрос о денонсации Договора об общих вооруженных силах в Европе, ведь его все равно никто из западных государств не выполнял.
«Все страны, которые подписали договор, не выполняют его условия. Американцы постоянно виляли и получали превосходство над Россией. Мы долго ждали, чтобы к нам прислушались, но этого не произошло. Сейчас мы выходим, чтобы не дать преимущества странам, подписавшим договор, но не ратифицировавшим его. Он висел в воздухе, его положения не выполнялись, полноценно он так и не заработал», – объяснил Баранец.
В то же время академик Алексей Арбатов – глава Центра международной безопасности РАН – считает, что денонсация ДОВСЕ фактически ничего не меняет и является по сути символическим жестом.
Данный договор, по словам академика, давно уже не актуален. Россия еще в 2007 году в одностороннем порядке приостановила его действие, а в 2015-м полностью прекратила свое участие в нем.
«Другие государства, соответственно, тоже не считают себя связанными условиями этого договора – не осуществляется никаких мер верификации, контроля, проверок, которые были разработаны. Поэтому это заявление просто символический жест, который по факту ничего не меняет, если договор никто не соблюдает», – добавил Арбатов.
Напомним, Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в Париже в 1990-м году, после чего в 1999-м году в Стамбуле была подписана обновленная версия ДОВСЕ.
Однако ратифицировали договоре только четыре государства: Россия, Белоруссия, Украина и Казахстан.
Затем, в 2007 году Россия приостановила свое участие в ДОВСЕ, заявив, что не будет выполнять условия договора до тех пор, пока страны-члены западного военного блока НАТО его не ратифицируют и не начнут добросовестно выполнять прописанные в документе положения. Но этого так и не произошло.