Жительница Москвы убила четырехлетнего сына в квартире на Рублевском шоссе

Тело четырехлетнего мальчика найдено в квартире дома на Рублевском шоссе в Москве. По подозрению в убийстве задержана мать ребенка, сообщает Telegram-канал Shot.
Тревогу забили соседи, которые вызвали сотрудников правоохранительных органов. Когда полицейские прибыли на место, то дверь им никто не открыл. Тогда было принято решение вскрыть квартиру, внутри которой стражи порядка обнаружили тело мальчика с ножевыми ранениями и его мать.
В настоящее время женщина задержана, с ней работают следователи. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего». Расследование продолжается.