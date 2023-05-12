Жительница Москвы убила четырехлетнего сына в квартире на Рублевском шоссе

Тревогу забили соседи, которые вызвали сотрудников правоохранительных органов. Когда полицейские прибыли на место, то дверь им никто не открыл. Тогда было принято решение вскрыть квартиру, внутри которой стражи порядка обнаружили тело мальчика с ножевыми ранениями и его мать.