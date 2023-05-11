Гладков сообщил о работе ПВО в небе над Белгородом

Система противовоздушной обороны сработала в небе над Белгородом и Белгородским районом. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор сообщил, что, предварительно, в результате произошедшего никто не пострадал. Оперативные службы заняты уточнением последствий на земле, добавил Гладков. Прочей информации руководитель Белгородской области не привел.
Тем временем украинские войска стягивают воентехнику на Краснолиманское и Купянское направления, сообщил отставной подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его словам, ВС Украины активизировались некоторых направлениях.