Военкор Поддубный уточнил данные по передвижению ВСУ в зоне спецоперации

Военный корреспондент Евгений Поддубный уточнил данные о текущей обстановке в зоне СВО, а также по передвижению ВСУ.
По данным Поддубного, противник ведет локальные бои в рамках будущего контрнаступления и их активность выросла. Ближайшие сутки покажут, смогут ли ВСУ закрепиться на тех территориях, где идут локальные бои.
«Это из очевидно опасных направлений. Харьков. Еще один источник подтвердил данные о том, что ВСУ активно перемещают технику. Но держат ее минимум в 20 километрах от границы с Белгородской областью», — написал военкор в Telegram-канале.
По мнению Поддубного, в рамках развития событий враг может попробовать пробиться в Гуляй-Поле. На юге в данный момент обстановка спокойная.