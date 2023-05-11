Рогов сообщил об ударах российской авиации по ВСУ «на юге и севере»

Российская авиация наносит удары по Вооруженным силам Украины с «пятой стороны света», «юго-севера». Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, в небо подняты истребители, бомбардировщики и самолеты штурмовой авиации. Их заметили на южном направлении Херсонской и Запорожской областей.
«Сегодня эта сторона света как нельзя лучше подходит под определение направлений, с которых ВКС России наносит удары по нацистам», — отметил Рогов.
В Черниговской и Сумской областях Украины тем временем не смолкает воздушная тревога. Взрывы раздаются на складах военной техники ВСУ.