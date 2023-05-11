Самолеты ВКС РФ наносят удары по позициям ВСУ в Черниговской области

Боевые самолеты Воздушно-космических сил России наносят массированные удары по позициям ВСУ в Черниговской области.
Авиация использует планирующие бомбы, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель». В эти минуты в Черниговской области слышны взрывы.
Известно, что для нанесения ударов по позициям ВСУ ВС России подняли в небо истребители, бомбардировщики и самолеты штурмовой авиации. Их заметили на Южном направлении у Херсонской области и Запорожья.
Ранее власти Сумкской и Черниговской областей объявили воздушную тревогу. На данный момент подробностей не сообщают.