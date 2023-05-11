«Двигаемся как лошадь с шорами, вперед»: Пригожин сообщил о продолжающейся борьбе в Бахмуте

Подразделения ЧВК «Вагнер» за 11 мая продвинулись в Бахмуте (ДНР) на 220 метров и продолжают сражаться за полное освобождение города, сообщил основатель компании Евгений Пригожин. Заявление предпринимателя приводит его пресс-служба в Telegram.
Пригожин доложил, что «музыканты» идут вперед в «гнезде» Бахмута по западному направлению. Суммарно бойцы ЧВК продвинулись на 68 500 метров территории, отметил Пригожин.
«Двигаемся как лошадь с шорами, вперед», — сказал Евгений Пригожин.
Украинские силы удерживают в Бахмуте 2,18 километра, добавил основатель ЧВК «Вагнер».
Днем ранее Пригожин отмечал, что «оркестр» до сих пор ожидает решения по выдаче боеприпасов и вооружения в количестве, необходимом для выполнения боевых задач.