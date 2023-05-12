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Мирная жительница погибла при обстреле Каховки украинскими войсками

Происшествия
Мирная жительница погибла при обстреле Каховки украинскими войсками

Украинские войска выпустили снаряды по жилому массиву в Каховке Херсонской области. Смертельные ранения получила 50-летняя мирная жительница, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СК.

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место обстрела. Они обнаружили элементы разорвавшегося снаряда, которые будут направлены на экспертизу.

В результате расследования будет установлена информация о типе использованного вооружения и направления удара. Другие подробности произошедшего не уточняются.

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