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Мирный житель Горловки погиб после массированного обстрела ВСУ

Происшествия
Мирный житель Горловки погиб после массированного обстрела ВСУ

Вооруженные силы Украины открыли огонь по Горловке из РСЗО «Град» вечером 11 мая. В результате обстрела есть погибший, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram.

По предварительным данным, в результате обстрела пострадали минимум восемь человек. Точное число раненых уточняется. Всех их доставили в больницу.

«Один из раненых обстрелом ВФУ мирных жителей Горловки скончался от полученных травм», — добавил Приходько.

Разные Telegram-каналы и военные корреспонденты сообщают, что ВСУ «начали контрнаступления». По предварительным данным, колонны украинской военной техники следуют к границам Белгородской области и передислацируются в районе Харькова.

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