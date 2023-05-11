Мирный житель Горловки погиб после массированного обстрела ВСУ

Вооруженные силы Украины открыли огонь по Горловке из РСЗО «Град» вечером 11 мая. В результате обстрела есть погибший, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram.
По предварительным данным, в результате обстрела пострадали минимум восемь человек. Точное число раненых уточняется. Всех их доставили в больницу.
«Один из раненых обстрелом ВФУ мирных жителей Горловки скончался от полученных травм», — добавил Приходько.
Разные Telegram-каналы и военные корреспонденты сообщают, что ВСУ «начали контрнаступления». По предварительным данным, колонны украинской военной техники следуют к границам Белгородской области и передислацируются в районе Харькова.