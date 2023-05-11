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Поддубный: военные колонны ВСУ весь день следуют к границе с Белгородской областью

Армия
Поддубный: военные колонны ВСУ весь день следуют к границе с Белгородской областью

Колонны украинской военной техники весь день едут в сторону границы с Белгородской областью и на Купянское направление. Об этом написал военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный в Telegram.

Журналист сообщил, что в колоннах ВСУ следуют танки, бронемашины с военнослужащими, «самоходки» и реактивные системы залпового огня (РСЗО).

«Наши товарищи из Харькова сообщают, что по объездной дороге весь день идут колоны военной техники ВСУ в сторону границы с Белгородской областью и на купянское направление», — сообщил Поддубный.

Военкор уточнил, что речи о наступлении украинских войск на Белгород не идет. Он призвал внимательнее изучать информацию. Сейчас фиксируется перемещение вооружения и техники у Харькова.

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