Несколько жителей Горловки пострадали при обстреле со стороны ВСУ

Украинские вооруженные силы открыли огонь по Горловке. В результате пострадали несколько местных жителей, об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
По его словам, украинские боевики обстреляли самый центр Горловки. Противник применил реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град». В общей сложности по городу прилетело семь ракет.
«Украинские неонацисты выпустили по самому центру Горловки семь ракет из РСЗО БМ-21 "Град"», — написал Приходько в Telegram и добавил, что при обстреле есть много раненых мирных жителей.
Сколько конкретно человек получили травмы, не уточняется. Информации о разрушении жилых построек не поступало. Все обстоятельства произошедшего выясняются.