«Россия ответит по полной программе». Хазин рассказал, как Польша подставила весь ЕС

При этом в Финляндию и Польшу граждане РФ уже ездить не могут, и в Венгрию нет возможности попасть из России сухопутным путем, напомнил эксперт. Но пока Турция сохраняет с Россией хорошие отношения у россиян есть возможность через нее по суше попадать на Запад.