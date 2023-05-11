«Россия ответит по полной программе». Хазин рассказал, как Польша подставила весь ЕС

Польша, закрыв для российских автомобилистов последний из своих погранпереходов, почти не изменила ситуацию для России, но создала потенциальные проблемы для всего Евросоюза.
Такое мнение в эфире YouTube-канала «Закон и порядок в США» высказал известный политолог и экономист Михаил Хазин.
Ранее, 9 мая, польские водители, использовав около полусотни грузовиков, заблокировали пограничный переход «Кукурыки» для российских и белорусских автомобилей. А спустя два дня власти Польши официально одобрили эту блокировку.
При этом СМИ сообщают, что поляки действуют агрессивно и пытаются повредить застрявшие на границе автомобили с российскими и белорусскими номерами.
По мнению Михаила Хазина, Варшава, узаконив подобные действия своих граждан, уже не может еще больше навредить России, но провоцирует Москву на ответные меры, от которых пострадает весь Евросоюз.
«Польша закрыла последний погранпереход для российских и белорусских автомобилей. В нынешней ситуации для России это ничего не значит. Но это означает, что для Евросоюза все будет очень плохо, потому что Россия теперь будет злобствовать по полной программе», – предупреждает политолог.
При этом Хазин отметил, что поляки своими действиями продолжают реализовывать уже давно выработанную коллективным Западом стратегию по отсечению России от Европы.
После закрытия последнего погранперехода на российско-польской границе для РФ остается единственное окно в Европу – через Турцию. И с этим окном, напоминает эксперт, у России возникнут проблемы в том случае, если на президентских выборах в Турции победит не Реджеп Тайип Эрдоган, а его соперник – прозападный кандидат от оппозиции.
Если нынешний турецкий лидер Эрдоган переизберется на новый срок, взаимоотношения РФ и Турции останутся такими же, как сейчас. Но если он проиграет выборы, в президентском кресле окажется ставленник трансатлантистов, который пойдет на поводу у Запада и быстро развернет Турцию на антироссийский курс.
«Стратегия о том, что надо ограничить Россию по западной границе от Финляндии до Турции, была принята уже давно. И это решение технически реализовывалось. Сейчас остался последний момент – выборы в Турции. Если Эрдоган проиграет, то новый президент тут же, мгновенно закроет границу для России. Закроет все банки, закроет возможность россиянам приезжать в Турцию – эту линию он замкнет», – уверен Хазин.
При этом в Финляндию и Польшу граждане РФ уже ездить не могут, и в Венгрию нет возможности попасть из России сухопутным путем, напомнил эксперт. Но пока Турция сохраняет с Россией хорошие отношения у россиян есть возможность через нее по суше попадать на Запад.