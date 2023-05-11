Винер заявила, что МОК стремится причислить россиян к бомжам

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) осудила МОК за отношение к спортсменам из РФ.
Ирина Винер считает, что в России стоит развивать свои турниры из-за массового отстранения спортсменов от международных соревнований. Об этом глава ВФХГ рассказала в интервью РИА Новости.
«Надо найти хорошее в плохом. С одной стороны, плохо, что нас не допускают, что нас дискриминируют, что нас хотят причислить к, мягко говоря, бомжам», — подчеркнула Винер.
Российские гимнасты и гимнастки пропустили международный сезон. Отстранение от турниров связано с проведением специальной военной операции ВС РФ на Украине.