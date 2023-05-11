Военный летчик Попов заявил о необходимости создания новых подразделений ВКС РФ

Количество задач ВКС РФ в ходе проведения спецоперации неуклонно растет, поэтому для их выполнения необходимо привлекать ранее уволенных в запас военных пилотов. Об этом в интервью изданию «Взгляд» заявил военный летчик Владимир Попов.
По его словам, уже сегодня нужно начинать создавать новые боевые подразделения и привлекать на добровольных началах летчиков, которые были ранее уволены в запас.
«Думаю, что многие летчики, услышав призыв Минобороны через СМИ или информирование военкоматов, будут согласны еще раз послужить своей стране в нынешних условиях», — сказал Попов.
Вновь созданные подразделения смогут эффективно уничтожать военные объекты, скопления живой силы и техники противника, уверен эксперт.