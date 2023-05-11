«Видит волка»: Пригожин оценил заявление Поддубного о фактическом начале контрнаступления ВСУ

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» подчеркивал, что ситуация на флангах в районе Бахмута остается критической. Те, кто был обязан удерживать их, уходят с позиций. Пригожин не раз говорил, что «волк уже пришел», но его никто не хотел слушать.