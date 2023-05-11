Украинец в Париже устроил скандал из-за георгиевской ленточки на пиджаке русской женщины

На опубликованных в Сети кадрах видно, как мужчина встретил двух женщин, одна из которых прикрепила к пиджаку символ Победы по случаю 9 Мая. Беженец попытался остановить проходящую мимо патриотку и отобрать у нее георгиевскую ленточку. Мужчина заявил, что женщина совершает «преступление» и пообещал вызвать полицию.