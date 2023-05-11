Украинец в Париже устроил скандал из-за георгиевской ленточки на пиджаке русской женщины

Беженец с Украины в Париже устроил скандал из-за георгиевской ленточки на пиджаке русскоговорящей женщины и пригрозил, что вызовет полицию.
На опубликованных в Сети кадрах видно, как мужчина встретил двух женщин, одна из которых прикрепила к пиджаку символ Победы по случаю 9 Мая. Беженец попытался остановить проходящую мимо патриотку и отобрать у нее георгиевскую ленточку. Мужчина заявил, что женщина совершает «преступление» и пообещал вызвать полицию.
Спутница патриотки ответила агрессивному беженцу и подчеркнула, что ее знакомая носит георгиевскую ленточку в честь Дня Победы. Женщина добавила, что не поняла, в чем заключается «преступление».
Ранее в СМИ появилась информация о том, что организаторы чемпионата мира по дзюдо в Дохе вывели из зала россиян, отказавшихся снять георгиевские ленточки, передает телеканал «360».