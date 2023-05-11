«Продуманная ловушка Запада». Финны еще не осознали, что их обманули

Власти объяснили населению страны, что Финляндия должна стать членом НАТО, потому что Россия проводит специальную военную операцию на Украине. А до этого финскую общественность запугивали лживой информацией о якобы «агрессивной» России, распространяя ее через основные средства массовой информации. То есть общество в Финляндии заблаговременно и целенаправленно готовили к тому, чтобы воспринимать исключительно западную точку зрения на происходящие в мире события.