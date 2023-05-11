«Продуманная ловушка Запада». Финны еще не осознали, что их обманули

Соединенные Штаты добивались вступления Финляндии в западный военный блок НАТО только ради собственных геополитических интересов, а безопасность самих финнов никого в Вашингтоне не волнует.
Такое мнение в беседе с телеканалом «Царьград» высказал финский геополитический аналитик Маркку Сийра, который убежден в том, что власти Страны озер, позволив заманить себя в ловушку, просто предали своих сограждан.
Напомним, Финляндия официально стала 31 членом Североатлантического альянса 4 апреля. Об этом после церемонии подписания соответствующих документов сообщил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.
Как отметил по этому поводу финский эксперт, политические элиты в Хельсинки, которые так любят говорить о демократии, даже не потрудились провести в стране референдум по вопросу вступления в НАТО. Таким образом жители Финляндии были лишены возможности высказать свое мнение по этому важному вопросу.
Власти объяснили населению страны, что Финляндия должна стать членом НАТО, потому что Россия проводит специальную военную операцию на Украине. А до этого финскую общественность запугивали лживой информацией о якобы «агрессивной» России, распространяя ее через основные средства массовой информации. То есть общество в Финляндии заблаговременно и целенаправленно готовили к тому, чтобы воспринимать исключительно западную точку зрения на происходящие в мире события.
«К сожалению, многие финны из-за исторической памяти или влияния прессы предпочитают присягать на верность американской гегемонии и брюссельской бюрократии, чтобы идентифицировать себя как людей западных или европейских», – объяснил финский политолог.
Но, по его словам, Соединенные Штаты заботятся только о геополитических интересах Вашингтона. Из этих соображений они втянули Финляндию в западный военный блок, ни капли не заботясь о национальной безопасности этой страны. И гражданам Финляндии еще только предстоит осознать, как цинично их обманули.
«Это не учитывалось в рамках данного заговора. Планы были составлены в западных центрах силы еще годы назад. Когда уляжется лихорадка под названием "НАТО", поймут ли глупые финны, что их обманули?», – заключил Сийра.
Напомним, ранее глава делегации РФ на переговорах с Веной по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов рассказал, как Россия намерена укреплять военную инфраструктура вдоль финской границы в случае, если на территории нового члена НАТО будут размещены базы США.
В этом случае, по словам Гаврилова, с российской стороны вдоль границы с Финляндией будут размещены средства противовоздушной обороны, а также планируется сформировать армейский корпус.