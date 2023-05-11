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Klymenko Time: бойцы ВСУ получили в распоряжение несколько турецких бронемашин Cobra II

Армия
Klymenko Time: бойцы ВСУ получили в распоряжение несколько турецких бронемашин Cobra II

Впервые на территории Украины были замечены несколько бронеавтомобилей Cobra II турецкого производства. Об этом пишет издание Klymenko Time.

В публикации был представлен видеоролик, на котором бронемашины едут по проселочной дороге с украинскими флагами. Примечательно, что до 20 таких же автомобилей были замечены в Румынии. Технику перевозили в сторону Одесской области.

Отметим, что за последние два года Анкара передала Киеву порядка 200 бронеавтомобилей модели Kirpi. Однако никакой официальной информации о поставках Cobra II не было.

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