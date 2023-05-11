Пригожин опроверг сообщения об отводе бойцов ЧВК «Вагнер» из Бахмута

Бизнесмен заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» либо находятся в Бахмуте (Артемовске), либо они погибли. Он напомнил, что в последнее время делалось все возможное, чтобы как можно сильнее «высушить» «вагнеровцев», потому что они слишком проблемные и слишком активные.