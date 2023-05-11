Пригожин опроверг сообщения об отводе бойцов ЧВК «Вагнер» из Бахмута

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал заявление о том, что часть фронта передали регулярной армии, чтобы отвести некоторые подразделения военной компании в резерв для дальнейшего использования. По словам Пригожина, у «музыкантов» нет резервов.
Бизнесмен заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» либо находятся в Бахмуте (Артемовске), либо они погибли. Он напомнил, что в последнее время делалось все возможное, чтобы как можно сильнее «высушить» «вагнеровцев», потому что они слишком проблемные и слишком активные.
«Довысушивались. Я много раз об этом говорил, но все рассказывали, что "мальчик волка увидел". Вот волк пришел, давайте, ребята, вперед, на баррикады, разбираемся. "Музыканты" все задействованы, нет резервов у "музыкантов"», — приводит слова Пригожина его пресс-служба.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о тяжелом положении на флангах на Бахмутском направлении. Он отметил, что ситуация на флангах складывается по наихудшему из прогнозируемых сценариев.