Дмитрий Губерниев заявил, что россияне не выступят на четырех ближайших Олимпиадах

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился неутешительным прогнозом по допуску российских спортсменов к ближайшим Олимпийским играм.
Дмитрий Губерниев убежден, что отстраненные от международных турниров по многим видам спорта россияне не выступят на ближайших Олимпиадах. Об этом комментатор рассказал в интервью «Матч ТВ».
«Мой прогноз по‑прежнему пессимистичный. Думаю, что мы пропустим даже не две Олимпиады, а целых четыре», — отметил Губерниев.
Российских спортсменов стали массово отстранять от международных турниров в конце февраля 2022 года. Это решение связано с проведением спецоперации ВС РФ на Украине.