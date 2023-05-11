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Дмитрий Губерниев заявил, что россияне не выступят на четырех ближайших Олимпиадах

Спорт
Дмитрий Губерниев заявил, что россияне не выступят на четырех ближайших Олимпиадах

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился неутешительным прогнозом по допуску российских спортсменов к ближайшим Олимпийским играм.

Дмитрий Губерниев убежден, что отстраненные от международных турниров по многим видам спорта россияне не выступят на ближайших Олимпиадах. Об этом комментатор рассказал в интервью «Матч ТВ».

«Мой прогноз по‑прежнему пессимистичный. Думаю, что мы пропустим даже не две Олимпиады, а целых четыре», — отметил Губерниев.

Российских спортсменов стали массово отстранять от международных турниров в конце февраля 2022 года. Это решение связано с проведением спецоперации ВС РФ на Украине.

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