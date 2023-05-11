RMF FM: бывший канцлер Германии Шредер стал фигурантом расследования Польши по Украине

Бывший немецкий канцлер Герхард Шредер стал одним из фигурантов польского расследования событий на Украине. Об этом сообщили журналисты RMF FM.
Согласно полученным данным, правоохранители из Польши хотят проверить, использовал ли немецкий политик свое положение в российском энергетическом секторе для оказания давление на страны ЕС и Киев.
«Следователи также будут проверять, какую роль бывший канцлер сыграл в подготовке вторжения», — говорится в сообщении радиостанции.
Ранее сообщалось, что Шредер назвал сложившуюся ситуацию на Украине следствием «политического провала».