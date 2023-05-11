Премьер Грузии Гарибашвили посоветовал другим странам последовать примеру России в вопросе виз

Государства должны последовать примеру России в вопросе безвизового режима. Такое мнение выразил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.
Политик выступил во время общения журналистами. По его словам, Тбилиси не собирается прекращать торговлю с Москвой. Он также надеется на понимае со стороны европейских партнеров по этому вопросу. Политик подчеркнул, что Грузия придерживается своих интересов.
«Если кому-то не понравилось назначение полетов из России или безвизовый режим, могут сами открыть другие прямые рейсы из Америки, установить безвизовый режим для наших граждан с Америкой, с другими странами, с Китаем и так далее», – сказал Гарибашвили.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал отмену визового режима для граждан Грузии. По его словам, в этом случае идет речь о решении гуманитарного характера.