Юрий Подоляка сообщил о признаках начала наступления ВСУ возле Бахмута

Тем не менее, отмечает Юрий Подоляка, пока еще ни одна из противоборствующих сторон не использует свои главные силы. И пока ВСУ пытаются проломить линию фронта, «вагнеровцы» несмотря ни на что продолжают постепенную зачистку Бахмута.