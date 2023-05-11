Юрий Подоляка сообщил о признаках начала наступления ВСУ возле Бахмута

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пошли в наступление на Бахмутском направлении, сообщает журналист и блогер Юрий Подоляка. По его данным, враг применяет против базирующихся там подразделений свои элитные силы.
По данным обозревателя, армия киевского режима начала применять тактику «растаскивания» российских резервов и пытается воспользоваться тем фактом, что ЧВК «Вагнер» передали в ведомство ВС РФ ряд позиций на флангах.
Так, сначала ВСУ нанесли удар со стороны Северска, затем с южной стороны у Ивановского, а сегодня по центру — в районе Богдановки.
«И каждый раз ему [противнику — Прим. ред.] удается взять передовые позиции регулярных частей ВС РФ, которые показывают заметно более низкий уровень боевой подготовки, чем "вагнера". При этом, судя по тому, что в первых двух случаях далее на опасных участках контратаковали силы ЧВК "Вагнер", передача части фронта регулярной армии имела целью отведения в резерв части "музыкантов", чтобы далее использовать их боевой потенциал в т.ч. и в случае возникновения кризиса», — пишет эксперт в своем Telegram-канале.
Тем не менее, отмечает Юрий Подоляка, пока еще ни одна из противоборствующих сторон не использует свои главные силы. И пока ВСУ пытаются проломить линию фронта, «вагнеровцы» несмотря ни на что продолжают постепенную зачистку Бахмута.