Киев пригрозил Евросоюзу терактом в случае прекращения военных поставок

Как обратил внимание Мальцев, Киев незамедлительно расценил это как намек: советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк пригрозил «резким масштабированием войны в Европе». К тому же, украинский политик предупредил, что в случае прекращения военной помощи в ЕС «существенно увеличится количество терактов», а сами европейцы не будут «сидеть в ресторанчиках и есть круассаны спокойно».