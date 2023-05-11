Киев пригрозил Евросоюзу терактом в случае прекращения военных поставок

Украинское руководство практически раскрыло планы разжечь конфликт на территории Европы. На гипотетическое предположение, что поставки оружия для ВСУ закончатся, Киев прямо заявил о готовности «начать террор», заметил российский писатель, журналист Игорь Мальцев.
Ранее глава глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель предположил, что конфликт на Украине может завершиться немедленно, если Евросоюз перестанет предоставлять военную помощь.
«Тогда Украина сдастся в течение нескольких дней. И все, война окончена. Но каким образом? С пораженной, оккупированной страной <...>. Так ли мы хотим завершить войну?» — задался политик вопросом.
Как обратил внимание Мальцев, Киев незамедлительно расценил это как намек: советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк пригрозил «резким масштабированием войны в Европе». К тому же, украинский политик предупредил, что в случае прекращения военной помощи в ЕС «существенно увеличится количество терактов», а сами европейцы не будут «сидеть в ресторанчиках и есть круассаны спокойно».
«Когда они хамили канцлерам и президентам Европы, кормящей их практически грудью, это было еще смешно: подумаешь, а то мы не видели трамвайных хамов. Когда они оскорбляли каждого, кто не бежал впереди паровоза и не отстегивал им по первому "Дай!" миллионы евро и танки, мы тоже не видели ничего нового: эти люди всегда так делают — на этом, как на восьмом холме, стоит Киев», — написал Мальцев в Telegram «Специально для RT».
Однако последнее высказывание Подоляка, по оценке Мальцева, стало «совершенно новым» и привело к «кровавому шантажу» со стороны Украины. Журналист подчеркнул, что заявление политика «как ни крути» выглядит угрозой террора. При этом Боррель даже не грозился прекращать поставки.
«При этом Подоляк настолько наглый, что не стесняется ничего вообще. Ведь никакого другого происхождения террора в Европе, кроме как со стороны специально обученных банд украинцев, инфильтрованных за последний год в Европу по самое не могу, быть не может. <…> Террор — любимый метод ведения политики Киева», — резюмировал Мальцев.
Ранее сообщалось, что Великобритания поставила на Украину ракеты большой дальности Storm Shadow. Военный историк Юрий Кнутов оценил, насколько они помогут ВСУ, и перечислил, чем может ответить российская армия. Подробнее — в материале «Политики Сегодня».