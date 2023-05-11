Читатели Daily Mail возмутились решением Лондона передать Киеву ракеты большой дальности

Читатели Daily Mail возмутились решением правительства Великобритании передать Украине несколько крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, сообщает «ПолитРоссия».
Пользователи обратили внимание, что даже США не стали передавать Киеву боеприпасы дальнего радиуса действия, в то время как Лондон решился поставить на Украину ракеты, способные поражать цели на расстоянии более 250 километров.
«Правительство Британии делает все возможное, чтобы втянуть страну в прямой конфликт с Россией. Одно можно сказать наверняка, в случае прямого конфликта с Россией Британия, вероятно, станет целью №1», — пишет один из читателей Daily Mail.
Большинство комментаторов сошлись во мнении, что Великобритания не должна вмешиваться в события на Украине, так как это может привести к эскалации и ядерному конфликту. Читатели издания уверены, что Лондон может жестоко поплатиться за свое необдуманное решение.