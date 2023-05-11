The Spectator: западные страны проиграли в санкционной войне против России

Коллективный Запад во главе с США и Евросоюзом устроил настоящее экономическое противостояние с Россией после начала украинского кризиса, но в итоге с треском проиграл, говорится в редакционной статье британского еженедельника The Spectator.
Автор обратил внимание, что многие страны, включая Китай и Индию, не готовы отказываться от выгодной торговли с РФ. Москва также смогла переориентировать поставки нефти и газа на азиатский рынок.
Проблему нехватки тех или иных товаров удалось решить с помощью параллельного импорта. При этом сама европейская экономика испытывает очень болезненные последствия резкого отказа от российских энергоносителей.
Журналист признал то, что сам план объявить РФ санкционную войну «не обязательно был ошибочным». Но в то же время Запад «серьезно просчитался», если до сих пор верит в свою экономическую, а не оборонную мощь.