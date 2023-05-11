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Премьер Грузии Гарибашвили положительно воспринял решение Путина о безвизовом режиме

Политика
Премьер Грузии Гарибашвили положительно воспринял решение Путина о безвизовом режиме

Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили положительно отреагировал на решение президента РФ Владимира Путина отменить визовый режим и возобновить авиасообщение между странами.

По словам главы грузинского правительства, Тбилиси приветствует подобные шаги со стороны Москвы, поскольку они облегчают жизнь людям.

«Все решения, которые облегчат жизнь, передвижение и деловую деятельность для наших граждан, являются положительными и приветствуются», — подчеркнул Гарибашвили в разговоре с прессой.

Ранее сообщалось, что российский лидер подписал указ об отмене визового режима с Грузией и снял запрет на полеты в эту страну. Грузинские граждане смогут попасть в РФ без дополнительных документов с 15 мая.

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