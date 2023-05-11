Россиянка Кудерметова пробилась в третий круг теннисного турнира в Риме

Вероника Кудерметова обыграла Нурию Парризас-Диас из Испании в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Риме, который стартовал 9 мая. Встреча продолжалась 1 час 43 минуты и завершилась победой россиянки со счетом 7:5, 6:2. За два сета 12-й ракетке мира удалось шесть раз подать навылет и реализовать пять брейк-пойнтов. Соперница Кудерметовой по матчу третьего круга определится позже.