Эксперт Матвийчук объяснил исчезновение из поля зрения Залужного и Сырского

Главком украинской армии Валерий Залужный и командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский могли быть арестованы из-за споров с президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.
«Допускаю, что исчезновение из поля зрения Залужного и Сырского может быть следствием их ареста из-за позиции, идущей вразрез с позицией Зеленского», — отметил он в беседе с NEWS.ru.
Украинское руководство, по словам Матвийчука, пытается спрятать Залужного и Сырского ото всех, в том числе от Запада. Ранее стало известно, что главком ВСУ отказался от встречи с начальниками генштабов НАТО даже в формате видеоконференции.