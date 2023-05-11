Экономист Хазин рассказал, как мелкая «пакость» Польши навредила всей Европе

Польша закрыла последний автомобильный погранпереход для России. Это чревато серьезными последствиями для Европы, заявил экономист Михаил Хазин.
Эксперт рассказал, как мелкая «пакость» Польши навредила всей Европе. Речь идет о пункте «Кукурыки», через который проезжали машины из России и Белоруссии.
«Польша закрыла последний погранпереход для российских и белорусских автомобилей. В нынешней ситуации для России это ничего не значит. Но это означает, что для Евросоюза все будет очень плохо, потому что Россия теперь будет злобствовать по полной программе», — говорится в комментарии Хазина.
По словам экономиста, Запад пытается «отсечь» Россию от Европы. Решение Польши является одним из шагов стратегии, пояснил Хазин.